İstanbul, Beylükdüzü'nde sürücüsünün yabancı uyruklu kadın olduğu öne sürülen otomobil, park halindeki motosiklete çarparak kaçtı. Motosiklet sürücüsü, otomobili kilometrelerce takip ederek durdurdu. Kaza tutanağı tutmaya ikna olmayan kadın, otomobiline binerek izini kaybettirdi. Motosikletin sürücüsü polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kaza anı ve sonrası yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, 8 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokuryelik yaparak geçimini sağlayan K.D. paket servisi için restoranın önünde durarak içeri girdi. Bu sırada otomobilini park etmek için geri manevra yapan yabancı uyruklu kadın, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilerek hasar aldı. Paketi aldıktan sonra dışarı çıkan motokurye K.D. kaza tutanağı tutmak istediğini belirtince otomobilden hiç inmeyen sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Kurye motosikletiyle, otomobili kilometrelerce takip ederek durdurdu. Motokuryenin yoğun çabasına rağmen bir türlü kaza tutanağı tutmaya ikna olmayan yabancı uyruklu sürücü, tekrar kaçarak izini kaybettirdi. Motosikletinde hasar oluştuğunu söyleyen kurye K.D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşanan kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası yaşananlar ise kurye K.D tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)