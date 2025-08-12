Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlarla 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, rüşvetle bağlantılı çok sayıda dijital materyal ve belgelere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y. isimli iş insanlarının, hak ediş ödemelerini almak amacıyla Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e toplam 195 milyon TL rüşvet verdikleri öne sürüldü. Paraların bir kısmının Finike'deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, diğer kısmının ise elden teslim edildiği tespit edildi.

Paralar Altına Çevrilip Kasalarda Saklandı

Yapılan teknik analizlerde, söz konusu döviz bürosu üzerinden yapılan para transferlerinin, bağlı kuyumcular aracılığıyla altına çevrildiği ve kasalarda saklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, para akışını gizlemek için işlemleri sahte döviz alış-satışları ve hurda altın satışı gibi gösterdiği, lüks araç alımlarında da bu yöntemin kullanıldığı belirlendi.

İtiraflar: “Rüşveti Sorunların Çözümü İçin Verdik”

Bir iş insanı ifadesinde, Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e 55 milyon TL, ortağının ise 80 milyon TL rüşvet verdiğini söyledi. Rüşvetin, belediyedeki işlemlerin hızlandırılması, arsa ve inşaat izinlerinin alınması gibi gerekçelerle verildiğini belirtti.

Başka bir iş insanı ise İzmir'den Antalya’ya uzanan döviz bağlantısıyla ihale öncesi 10 milyon TL, ihale sonrası ise 15 milyon TL’lik sahte işlem yaptığını ve bunun bir tür “zorunlu ödeme” olduğunu savundu.

1 Döviz Bürosu ve 2 Kuyumcuya Kayyım Talebi

Soruşturmada, Muhittin Böcek’in oğlu ve eski gelini ile bağlantılı para trafiğinde bir döviz bürosu ile iki kuyumcunun kilit rol oynadığı ifade edildi. Savcılık, şirket hesap hareketleri, dijital veriler ve itiraflar doğrultusunda bu işletmelere kayyım atanması için mahkemeye başvurdu.

Daha Önceki Dalga: 35 Milyon TL’lik Rüşvet Belgelendi

Soruşturmanın önceki aşamalarında da Belediye Başkanı Böcek'e 35 milyon TL tutarında rüşvet verildiği belgelenmişti. Rüşvetlerin, belediyeye ait projelerde “sorun çıkmaması” amacıyla verildiği tespit edildi.