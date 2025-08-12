Türkiye genelinde başlatılan pilot uygulama kapsamında, Çankırı’da da hayata geçirilen sistem, özellikle hastaneye ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara çözüm sunuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Çerçi, “Bu hizmetle çalışan bireyler zaman kaybetmeden, sadece kısa bir vakit ayırarak tedaviye başlayabiliyor” dedi.

Davranışsal ve İlaç Tedavisi Uygulanıyor

Dr. Çerçi, hastaların bağımlılık düzeyine göre kişiselleştirilmiş tedaviler uygulandığını vurguladı:

“Sakız, bant, hap gibi medikal tedavi yöntemleriyle birlikte, sigara içme alışkanlıklarının detaylı analiziyle bireysel planlamalar yapıyoruz. 14. gün kontrol öneriyoruz. Ancak dileyen hastalar, online sistem üzerinden tekrar başvuru yaparak süreci devam ettirebiliyor.”

Kızının Israrıyla Başvurdu: ‘Artık Önüne Geçemedim’

Online poliklinikten faydalanan Yasin Aslan, “Yaklaşık 10 yıldır bırakmayı düşünüyordum ama iş yoğunluğundan dolayı hastaneye gidemedim. MHRS'den online randevu aldım, ilaçlarım yazıldı, tedaviye başladık. 9 yaşındaki kızım uzun zamandır bu konuda beni zorluyordu. Artık önüne geçemedim. Onun için bu alışkanlıktan kurtulacağım” dedi.

Online Sigara Bırakma Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS (www.mhrs.gov.tr) veya e-Nabız üzerinden giriş yapın Randevu türü olarak “Sigara Bırakma Online” seçin Randevu günü ve saatinde doktorla görüntülü görüşerek danışmanlık hizmetini alın Gerekli görülürse tedavi planı oluşturulur ve reçete online olarak hazırlanır