Ankara’da düzenlenen 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü Buluşması, 27 farklı milletten gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara Kent Konseyi’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Başkent Gençlik Meclisi’nin ortak organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte ABB Başkanı Mansur Yavaş, büyükelçiler, Birleşmiş Milletler temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi.

Konuşmasında, ilkokuldan itibaren cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla dünyayı keşfederek yetişen bir neslin varlığına dikkat çeken Yavaş, yeni neslin dünyayı yetişkinlerden çok daha iyi tanıdığını vurguladı. Yavaş, “Bu nedenle gençlere akıl vermek yerine, onların aklına ihtiyacımız var” dedi.

“Ankara, öğrenciler için her imkâna sahip”

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin önemli bir görev üstlendiğini belirten Yavaş, “Üniversite Ankara’da Okunur” mottosuyla Türkiye genelinde yayınlar yaptıklarını söyledi. Yavaş, “Ankara’da okuyan öğrenciler için her türlü imkân mevcut. Dezavantajlı gençler için misafirhanelerimiz, ücretsiz yemeklerimiz, genç akademilerimiz var. Ulaşım konusunda da birçok desteğimiz bulunuyor. Ankara, kaliteli okullarıyla öğrencilerin hiçbir şeyden mahrum olmadan eğitim alabildiği bir şehir” ifadelerini kullandı.

Eğitim hayatı boyunca gençlerin güzel anılar biriktirmesi için çalıştıklarını belirten Yavaş, yarının emanet edileceği gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri için fırsatlar sunmanın, bir idarecinin en önemli görevlerinden biri olduğunun altını çizdi.