Yaz tatili için Türkiye’ye gelen gurbetçiler, dönüş yolunda büyük bir sürprizle karşılaştı. Otoyol ve köprü ücretlerini ödemeyen, otomatik geçiş sistemlerini ihlal eden sürücülere uygulanan idari para cezaları nedeniyle çıkış yasağı getirildi.

Özellikle Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yoğunluk dikkat çekerken, bazı araç sürücülerinin cezaları ödemediği için sınırdan çıkışına izin verilmedi. Gümrük sahasında saatler süren bekleyiş, hem sıcak hava hem de belirsizlik nedeniyle sürücüler arasında gerginliğe neden oldu.

Yetkililer, Türkiye’den çıkış yapacak tüm sürücülerin ceza sorgulamalarını önceden yapmalarını ve borçlarını ödemeden yola çıkmamalarını öneriyor.