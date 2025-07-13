Süper Lig devi Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan kaleci Tarık Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki kaleci Tarık Çetin’i yeniden kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetişen Tarık Çetin ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Ailemize yeniden hoş geldin Tarık Çetin. Kalecimiz, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Tarık’a Fenerbahçe formasıyla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tarık Çetin Kimdir?

28 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra farklı kulüplerde forma giydi. Son olarak Çaykur Rizespor’da görev alan Çetin, gösterdiği performansla dikkat çekmişti.