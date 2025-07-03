Kulüp tarafından yapılan açıklamada, imzaların ıslak imzalı olup olmadığı, noter tasdik durumu ve yasal şartlara uygunluğunun titizlikle inceleneceği belirtildi.

Genel Sekreterlik tarafından görevlendirilen komisyonun, 3 Temmuz 2025 tarihinde teslim aldığı beyannamelerin tasnif ve kayıt işlemlerinin hızla gerçekleştirileceği vurgulandı. Kulüp, daha önce yaptığı açıklamalar doğrultusunda, kayıt altına alınan imzaların hukuki süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için sicil kuruluna sunulacağını bildirdi.

Fenerbahçe taraftarları ve üyeleri tarafından yoğun ilgi gören imza süreci, kulübün yönetim yapısında yapılacak olası değişiklikler için önemli bir adım olarak görülüyor. Sicil kurulundaki incelemelerin tamamlanmasının ardından sonraki süreçlerle ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.