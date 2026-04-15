İstanbul Boğazı’nda demiryolu geçişine yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. Dünya Bankası ile birlikte yürütülen INRAIL projesi kapsamında, Türkiye’nin stratejik ulaşım hatlarından biri olan Orta Koridor’da önemli bir darboğazın aşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında mevcut demiryolu kapasitesinin yıllık 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkarılması planlanıyor. Toplam büyüklüğü 8,1 milyar dolar olarak açıklanan yatırımın yüzde 83’ünün uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edileceği belirtildi.

INRAIL projesinin, Dünya Bankası tarihindeki en büyük üçüncü proje olduğu ifade edilirken, yatırımın aynı zamanda yaklaşık 414 bin kişiye daha iyi ücretli istihdam sağlayacağı öngörülüyor.

Yetkililer, söz konusu anlaşmanın yalnızca bir ulaşım projesi olmadığını, Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecine ve uluslararası iş birliklerine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Boğaz geçişini de kapsayan bu demiryolu hamlesinin, Türkiye’yi küresel ticaret ağlarında daha güçlü bir konuma taşıması ve Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığını hızlandırması bekleniyor.