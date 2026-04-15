İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından duyurulan çalışma kapsamında, büyük dil modellerinin güvenilir bilgiyle beslenmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir veri seti hazırlandı ve uluslararası ölçekte testler gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, hazırlanan veri setleriyle beş farklı büyük dil modeli üzerinde yürütülen testler, küresel yapay zekâ sistemlerinin dezenformasyona karşı direnç konusunda hâlâ geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğunu ortaya koydu. Bu doğrultuda, Dezenformasyonla Mücadele Bültenleri’nin yapay zekâ modelleri için temel ve güvenilir bir başvuru kaynağı haline getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın temel amacı; yapay zekâ sistemlerinin doğrulanmamış iddiaları tekrar etmesinin önüne geçmek ve teyit edilmiş bilgilere doğrudan erişimini güçlendirmek olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda doğru veriyle besleyerek yön veren bir ülke olma vizyonunu güçlendirdiği vurgulandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay da konuya ilişkin değerlendirmesinde, İletişim Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirilen “Yapay Zekâ Kalkanı” yaklaşımının, hakikat temelli bir dijital ekosistemin inşası açısından stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

Dezenformasyonun artık yalnızca bilgi kirliliği değil, toplumsal güveni ve demokratik süreçleri hedef alan çok boyutlu bir tehdit haline geldiğine dikkat çeken Çay, yapay zekâ sistemlerinin hangi verilerle beslendiği, nasıl öğrendiği ve hangi kaynakları referans aldığının kritik önem taşıdığını belirtti.

Çay, dijital egemenliğin korunması ve doğru bilginin güçlendirilmesi adına atılan bu adımı desteklediklerini vurgulayarak, İletişim Başkanlığı’nın ortaya koyduğu vizyoner yaklaşımın güçlü şekilde arkasında olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdürmesi bekleniyor.