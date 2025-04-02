Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında bugün, Fenerbahçe Galatasaray'ı konuk etti. Maç Galatasaray'ın üstünlüğü ile 2-1 sonuçlandı. Galatasaray'da golleri Victor Osimhen attı, Fenerbahçe'de ise Sebastian Szymański attı. Derbi sonucunda Galatasaray yarı finale yükseldi.

Derbiye polis müdahalesi

Ferbahçe-Galatasaray karşılaşmasında gerilim yaşandı. Polis, sahaya girerek müdahalede bulundu. Maçın 84'üncü dakikasında Victor Osimhen ve Mert Müldür arasında kavga çıktı. Kavgaya yedek kulübesindeki futbolcular da dahil oldu. Hakem, Galatasaraylı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Fenerbahçeli futbolculardan ise Mert Hakan Yandaş'a ve bir yardımcı teknik direktöre kırmızı kart gösterdi.