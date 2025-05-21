THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde, Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR yeniden karşı karşıya geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan dörtlü finalde, bu yıl Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR arasındaki mücadele, basketbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Geçen Sezonun Rövanşı:

Geçtiğimiz yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan organizasyonda, Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'yu 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu yıl, Fenerbahçe Beko, geçen sezonki mağlubiyetinin rövanşını almak amacıyla parkeye çıkacak.

Avrupa Ligi'nde 33. Karşılaşma:

Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos, Avrupa Ligi'nde bugüne dek 33 kez karşı karşıya geldi. 2007-2008 sezonundan bu yana süregelen rekabette, Fenerbahçe 15 galibiyet alırken, Panathinaikos 18 galibiyetle üstün. Ancak son dönemde Panathinaikos, sarı-lacivertlilere karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda.

Son 4 Maçı Panathinaikos Kazandı:

Panathinaikos, son 4 karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, rakibini en son 17 Ekim 2023 tarihinde yene bildi. Bu üstünlük, Yunan temsilcisi için büyük bir moral kaynağı olurken, Fenerbahçe Beko, bu kez dörtlü finalde rövanş almak için sahaya çıkacak.

Dörtlü Finalin Önemi:

Bu yılki THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, sadece Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos arasındaki rekabeti değil, aynı zamanda Türk basketbolu için de büyük bir anlam taşıyor. Her iki takım da son yıllarda Avrupa'nın en güçlü temsilcileri arasında yer alırken, bu final maçı, basketbolseverler için unutulmaz bir karşılaşma olacak.