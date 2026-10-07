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Soruşturma kapsamında ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) , Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

Başsavcılığın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadelerinin alınmasının istendiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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