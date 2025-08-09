Arkadaşlar farkında mısınız bilmem ama memleket iyiden iyiye Kuzey Kore’ye döndü, tek fark iktidarın hoşlanmadıklarını, kendisine muhalif gördüklerini Kim Jong-un gibi köpeklere yedirmemesi ya da en azından henüz yedirmemesi...

Onun dışında iktidarına karşı çıkanları tutuklamada, hapse atmada, tazminat davaları ile yıldırmada bizimkilerin Kim Jong-un’dan pek de geri kalır bir yanı yok.

Malum duayen gazeteci ve bu ülkenin en değerli aydınlarından biri olan Fatih Altaylı kırk küsur günden beri tutuklu, hapiste.

Suçu ne?

İddiaya göre Recep Bey’i tehdit etmiş!

Öncelikle böyle bir tehdit var mı yok mu bunun kararını elbette yargı verecek ama bağlamından kopartılarak değerlendirilen tarihi bir örnek ile bir kişiyi tehdit etmek çok da hayatın olağan akışına uygun bir gerekçe gibi görünmüyor.

Zaten vatandaşlarımız da bunun tutuklamak için bahane olduğunu, asıl amacın ise sıkı muhalefet yapan, gerçekleri korkmadan dile getiren, çok izlenen ve büyük takdir gören Fatih Altaylı’yı susturmak olduğunu düşünüyor.

Fatih Altaylı’nın sözlerinin tehdit olup olmadığına elbette mahkeme karar verecek ama olay olmuş bitmiş, delil denilen konuşma kayıt altına alınmış ve ayrıca Fatih Altaylı’nın fiili gücünün böyle bir suçu işlemeye yetmeyeceği de ayan beyan belliyken tutuklamak niye?

Neyse ne süreç böyle akıp gider, Fatih Altaylı içeride yatarken olmayacak bir işi oldurdu susmadı içeriden gazetecilik yapmaya, boş koltuğu ekrana koyup güncel konuları yorumlamaya ve hatta programa konuk almaya başladı.

Neticede iktidar bu BOŞ KOLTUKTAN bile korktu...

BOŞ KOLTUĞA bile tahammül edemedi, susturun gitsin dedi...

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı’nın youtube kanalı ve kanalda yayınlanan bir program için erişim engeli talebinde bulundu. Nöbetçi İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Başsavcılığı’nın 7 Ağustos tarihli talebini yerinde bularak aynı gün karara bağladı; erişim engeli ve içeriğin kaldırılması kararı verdi.

Bu karara gerekçe olarak da “milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi” düzenlemesi gösterildi. Talep yazısında, iki ayrı URL için erişim engeli ve içeriğin kaldırılması talebinde bulunuldu.

İlgili Kanunun 8/A maddesinin başlığı; “Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde.

Bahse konu düzenlemede, “yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkan tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir” deniliyor.

Fatih Altaylı bir gazeteci olarak nelere nelere kadirmiş, binlerce koruma ile dolaşan saraylarda oluşturulmuş güvenlik duvarları arasında oturan, emrinde polisi, istihbaratı, ordusu tankı topu olan bir politikacıyı ciddi ciddi tehdit edebiliyormuş.

Atalarımız demek ki boşuna “kalem kılıçtan keskindir” dememiş neticede bir kalem muktedirleri korkutmayı başardı.

Gelelim bu yasak ya da engelleme etkili olur mu? Konusuna...

İnternet bir nükleer savaşta bile ayakta kalıp, iletişimi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır bu yüzden bu tip yasaklama girişimleri internette sökmez Fatih Altaylı’yı izlemek isteyen VPN kullanır gene izler.

Dahası Fatih Altaylı’nın sesini halka duyurmak isteyen başka bir çok kanal onun görüşlerini yayınlamaya başlar ve bununla da kimse baş edemez.

Yani biri çıkıp tam tecrite almadığı müddetçe Fatih Altaylı’nın sesinin halka ulaşması hiç bir şekilde engellenemez!