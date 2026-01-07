Küresel piyasalarda yatırımcılar, artan jeopolitik riskler ve ekonomik verilerin etkisiyle temkinli pozisyon almaya devam ediyor. ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin endişeler sürerken, açıklanan makroekonomik göstergeler ekonomi yönetimine dair önemli sinyaller verdi.

ABD Verileri Fed Beklentilerini Şekillendiriyor

S&P Global’in yayımladığı son verilere göre, ABD’de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık 2025’te 52,5 seviyesine geriledi. Aşağı yönlü revize edilen bu rakam, sektördeki genişlemenin yavaşladığını ortaya koydu. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aylık bazda 1,5 puan düşüşle 52,7 değerini aldı.

Faiz İndirimi Öngörüleri Güçlendi

Zayıf gelen PMI sonuçlarının ardından ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri bir miktar yükseldi. Analistler, bugün ve cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin, iş gücü piyasasının görünümü açısından daha kritik hale geldiğini belirtti.

Fed Yetkililerinden Ayrışan Açıklamalar

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, mevcut para politikasının ekonomiyi baskıladığını savunarak, 2026’da politika faizinin 100 baz puandan fazla indirilmesi gerektiğini söyledi. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise artan işsizlik ve yüksek enflasyon nedeniyle para politikası görünümünün hassas dengede olduğunu vurguladı.

Grönland Trump’ın Hedefinde

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki geçici yönetimin ABD’ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan duyuruda ise Trump yönetiminin, ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland’a sahip olmak için askeri seçenekler de dahil çeşitli alternatifleri değerlendirdiği belirtildi.

Tahvil Faizleri ve Dolar Endeksinde Son Durum

Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,5 seviyesinde işlem görüyor.

Altın, Gümüş ve Petrol Fiyatlarında Düşüş

Kıymetli metallerde gerileme eğilimi sürüyor. Altının onsu yüzde 0,5 kayıpla 4 bin 470 dolar, gümüşün onsu ise yüzde 1,8 azalışla 79,9 dolar seviyesinde. Petrol arzının artabileceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varili dün yüzde 2,2 düşerek 60,3 dolara gerilerken, bugün de yüzde 0,8 azalışla 59,9 dolardan işlem görüyor.

ABD Borsalarında Rekor Kapanış

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerindeki yükseliş New York borsasını destekledi. Micron Technology hisseleri yüzde 10, Palantir Technologies hisseleri yüzde 3,3 değer kazandı. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın CES 2026’daki açıklamalarının ardından Sandisk hisseleri yüzde 27,6 yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü rekor seviyelerden tamamladı.

Avrupa Piyasalarında Gözler Enflasyon Verilerinde

Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif kapanış yaptı. Yatırımcılar, Avro Bölgesi’nde açıklanacak TÜFE rakamlarını bekliyor. Almanya’da yıllık enflasyon Aralık 2025’te yüzde 1,8 ile Eylül 2024’ten beri en düşük seviyesine indi. DAX 40 ve FTSE 100 endeksleri rekor düzeylerden kapandı.

Asya Borsaları Çin Hariç Negatif

Asya piyasalarında Çin ile Japonya arasındaki ihracat kısıtlamaları gerilimi artırdı. Japonya’da hizmet PMI 51,1, bileşik PMI 51,6 oldu. Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 1,1, Kospi yüzde 0,2 gerilerken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Borsa İstanbul’da Rekor Gün

BIST 100 endeksi dün yüzde 2,75 artışla 12.023,78 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL kuru ise 43,03 seviyesinde yatay seyrini korudu.

Bugün Takip Edilecek Kritik Veriler

Analistler, yurt dışında yoğun veri gündemi bulunduğunu belirtti. Almanya işsizlik oranı, Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD’de ADP, JOLTS ve ISM hizmet PMI göstergeleri yakından izlenecek. Teknik açıdan BIST 100’de 12.100 ve 12.200 direnç, 11.900 ve 11.800 destek konumunda bulunuyor.