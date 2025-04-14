Rap müziğiyle tanınan Ezhel, kazandığı bir tazminatı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na (TÜGŞAV) bağışladığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Ancak, TÜGŞAV, yaptığı açıklamada bağış kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş yasağı olan kişilerden hiçbir bağış almayacağız" ifadelerine yer verdi.

TÜGŞAV’dan yapılan açıklamada, Ezhel ismiyle tanınan rap sanatçısının, kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na (TÜGŞAV) bağışladığı duyuruldu. Ancak vakıf, bağış kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş yasağı bulunan hiç kimseye bağış ve yardım kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, bağış miktarının, bağış yapan kişinin hesabına geri iade edileceği vurgulandı. Ayrıca, vakıf, "Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilir, o zaman kendisini vakfımıza davet eder, bağışını bizzat yapmasını bekleriz" şeklinde ekleme yaptı. Bu açıklama, bağışların kabul edilme şartlarını net bir şekilde ortaya koydu.

Ezhel ise bir paylaşımda daha bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"TÜGŞAV'a davetleri ve nezaketleri için teşekkür ederim. Memleketteki ilk konserime gaziler ve şehit yakınları davetlidir."