ÇAVUŞ IŞIK

“Global İş İnsanları Derneği” tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “İş Dünyası Başarı Ödülleri” ile iş, siyaset ve basının önde gelen isimleri bir araya gelecek. Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın (TÜSİAV) destekleri ile gerçekleştirilecek ödül töreni, 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00’da ATO Meclis Salonu’nda düzenlenecek.

Sivil Toplum Kuruluşları’nın kutup yıldızı olarak nitelendirilen TÜSİAV’ın Başkanı Veli Sarıtoprak’ın girişimleri ve öncülüğünde kurulan “Global İş İnsanları Derneği” iş dünyasından temsilcilerin, akademisyen, siyasetçi, sanatçı ve basın mensuplarının katılımı ile kapsamlı bir ödül programı için kolları sıvadı.

Derneğin Başkanı ve aynı zamanda Enerji Platformu Başkanı Kutlu Tamay ile TÜSİAV Reklam ve Görsel İletişim Platformu Başkanı Derya Filiz Dalga’nın organizasyonunda düzenlenecek ödül töreni ile; başta Başkent Ankara’nın gücüne ortak olan, ekonomiye katkı sağlayan ve ülke ekonomisine istihdam ile katma değer sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları şevklendirerek daha güçlü bir şekilde çalışmalarını hedefliyor.

Basına ve sektöre katkılarından ötürü gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah da ödüle layık görüldü.