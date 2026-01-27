Eyüpsultan'da bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde çocukların darp ve istismar edildiğine dair İstanbul Valiliği tarafından soruşturma açılmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyet gösteren kreşte iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Şüpheliler alınan ifadeler sonrasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, spor hocası olan şüphelinin 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Olayla ilgili gece saatlerinde Eyüpsultan'da bulunan kreşe gelen olay yeri inceleme ekipleri, çalışma gerçekleştirdi. (DHA)
Eyüpsultan'da Kreşte Darp ve İstismar İddialarına Gece Baskını
Kaynak: DHA
