İkas Eyüpsor sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Galatasaray’dan orta saha oyuncusu Kerem Demirbay’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer, iki kulüp arasında yapılan anlaşma sonucunda resmiyet kazandı. Kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız ve tecrübeli futbolcu Demirbay, transferle ilgili duygularını paylaştı.

“Uluslararası Tecrübeli ve Kaliteli Bir Oyuncu”

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferin gerçekleşmesinde Galatasaray Kulübü’ne ve başkan Dursun Özbek’e teşekkür ederek açıklamalarda bulundu. Kulaksız açıklamasında, “Kerem, hem Almanya’da hem de Türkiye’de önemli kulüplerde forma giymiş, uluslararası tecrübesi yüksek, kaliteli bir oyuncu. Buraya büyük bir istek ve heyecanla geldi. Sahada göstereceği katkı ve tecrübesiyle takımımıza önemli artılar kazandıracağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

“Eyüpspor’a Geldiğim İçin Çok Mutluyum”

Transferi sonrası konuşan Kerem Demirbay ise, Eyüpspor formasını giymenin kendisi için yeni bir heyecan olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Eyüpspor’a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için yeni bir motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

Semt-i Mukaddes’te Yeni Bir Sayfa

Eflatun-sarılı forma ile yeni sezona hazırlanan Eyüpspor, Kerem Demirbay transferiyle hem kadrosunu güçlendirdi hem de taraftarlarına büyük bir heyecan yaşattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kerem Demirbay’a, Semt-i Mukaddes'e 'Hoş Geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Kerem Demirbay!💜💛



ikas Eyüpspor’umuz, Kerem Demirbay’ın transferi için kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı.



Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: "Öncelikle Kerem Demirbay transferinin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Galatasaray Kulübü’ne ve… pic.twitter.com/bD3nCpdpSW — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) July 2, 2025