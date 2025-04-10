Dün akşam Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşan Eşref Rüya, reyting birincisi olarak zirvede yerini aldı.

Nisan ve Afra’nın Kaçırılması Dizide Gerilimi Tırmandırdı

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, oyuncu kadrosuna Hüseyin Soysalan (Nusret Ağa), Neslihan Arslan (Nimet) ve Sefa Zengin’i (Seyfo) dahil ederek hem sosyal medyada hem de reytinglerde iddiasını sürdürüyor. Demet Özdemir’in seslendirdiği Sezen Aksu klasiği “Küçüğüm” sahnesi sosyal medyada büyük ilgi görürken, dizinin son bölümünde gelişen olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Oğlunun ölüm haberini alan Nusret Ağa, kızı Nimet ve sadık adamı Seyfo’yu yanına alarak İstanbul’a geldi ve intikam planını devreye soktu. Plan doğrultusunda Nisan ve Afra, adamları tarafından kaçırıldı.

Yetimhanede Duygu Selinden, Parkta Romantik Anlara

Nisan, yaşanacaklardan habersiz bir şekilde Eşref’in güvenini sarsmak için gizlice ses kaydı alırken, İzzet’in ölümüyle ilgili sorular yöneltti. Ancak o esnada yetimhaneye gitmeyi planlayan Eşref, Nisan’ı da yanında götürdü. Doğum günü kutlamasında yaşanan duygusal anlar izleyicileri gözyaşına boğarken, Nisan’ın Eşref’e bakışı da değişmeye başladı. İkilinin daha sonra parkta geçirdiği zaman ve salıncakta paylaştıkları anlar, hikâyeye romantik bir soluk getirdi.

Serdar Amir’den Sert Uyarı: Devletin Gücü Üzerinizdedir

Dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri ise Serdar Amir’in Eşref ve Nusret Ağa’ya verdiği gözdağı oldu. Makamına çağırdığı ikiliye rest çeken Serdar Amir’in “İkinizi de son kez uyarıyorum. Sen mafyaysan, sen ağaysan, ben de devletim. Elinizde ne kadar güç olursa olsun, bu devletten büyük değilsiniz” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

AB kategorisinde 6,24 reyting ve 16,20 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 6,32 reyting ve 14,67 izlenme payı elde eden Eşref Rüya, başarısını perçinlemeye devam ediyor.

Dizi, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.