DEM Parti heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacakları görüşme öncesinde TBMM'de basın mensuplarına açıklama yaptı. Önder, "Pervin Başkanımızla bugün, sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz. Kendilerini bilgilendireceğiz. Bundan sonrasına ilişkin hem görüş ve önerilerini hem de biz önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri, hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Önder, bir basın mensubunun "Tarihi bir görüşme diyebilir miyiz?" sorusu üzerine, "Öyle büyük iddialı kavramları kullanmıyoruz. O ülkenin ve halkın takdiridir. Biz bugüne kadar süreci, büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de tüm ülkeye minnettarız" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME'

Pervin Buldan ise görüşmeye yönelik hazırlıklarının olduğunu kaydederek, "Bazı notlarımız var. Ben önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Hem muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla hem de İmralı'da Öcalan ile görüştük. Ama aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle de birçok görüşme yaptık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme yapacağız. Ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda belki ilk defa bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair görüşlerini ifade edecek, biz de yaptığımız tüm görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, barışa vesile olsun" dedi.

Önder, gazetecilerin sorusu üzerine görüşmeye İmralı heyeti olarak gideceklerini söylerken, Buldan ise görüşme sonrasında yazılı açıklama yapılabileceğini belirtti. (DHA)