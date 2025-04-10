Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig’in 31’nci haftasında sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri’nde basın açıklamasında bulundu. Son haftalardaki kötü gidişata dur diyerek Galatasaray maçında puan ya da puanlar almak istediklerini söyleyen Thomas Reis, “Kötü gidişata dur demek ve sezonun kalan kısmında daha iyi bir noktaya gelebilmek için bu maçtan olumlu bir sonuç almak istiyoruz. Galatasaray gibi kaliteli bir takımı tüm maç boyunca durdurmak kolay değil. Ancak özellikle kenar ortalarına dikkat etmeliyiz. İdeal olan, onların orta yapmalarına bile izin vermemek. Eğer yaparlarsa da içeride temaslı ve etkili savunma yapmak zorundayız” diye konuştu.

‘ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN TAKIM İLE OYNAYACAĞIMIZIN FARKINDAYIZ’

Galatasaray maçında oynamak istedikleri oyun hakkında bahseden Thomas Reis, “Bizim açımızdan bu maç, büyük bir baskı altında geçmeyecek. Elbette güçlü ve şampiyonluk mücadelesi veren bir rakibe karşı oynayacağız, bunun farkındayız. Ancak asıl baskının onların üzerinde olduğunu düşünüyorum. Son haftalarda istediğimiz performansı sergileyemedik ve bu da ligdeki konumumuza yansıdı. Savunmada disiplinli ve sert olmamız gerekiyor. Kendi oyunumuza odaklanmak istiyoruz. Her rakibe karşı oyun anlayışımızı yansıtmaya çalışıyoruz ancak bu elbette rakibin oyun yapısına göre şekillenebiliyor. Galatasaray, topla daha fazla oynayan bir takım ve biz de kompakt bir yapıyla mücadele etmeli, takım olarak savaşmalıyız. Sahada güçlü bir mentalite ortaya koyarsak, kaliteye karşı kazanma şansımız doğacaktır” ifadelerini kullandı.

‘BENNASSER, CELİL VE BOLA BU MAÇTA BİZİMLE OLAMAYACAK’

Takımdaki oyuncuların sakatlık ve kadro durumu hakkında konuşan Reis, “Ntcham konusunda daha önce de belirttiğim gibi, izin meselesi nedeniyle kendisine kızgındım ama artık bu konuyu kapattık. Zaman geçti, onu affettim diyebilirim. İlk 11 için bazı fırsatlar da yakaladı ancak performans olarak yeterli değildi. Dün kendisiyle bir görüşme yaptım. Fiziksel olarak iyi durumda ve bu maçta bizim için önemli bir rol üstlenebilir. Elbette sahada ne yapacağını göreceğiz. Yunus'u geçen maçta 6 numara pozisyonunda değerlendirdik ve bence iyi bir performans sergiledi. Genel olarak, sezonun ilk yarısında gösterdiğimiz istikrarı ikinci yarıda sürdüremedik. Performansımızda bir dalgalanma var, bu da futbolun doğasında olan bir şey. Ancak Galatasaray’a karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şu an bizi en çok zorlayan konulardan biri sakat oyuncularımız. Kadro derinliğimiz sınırlı ve bu eksikler elbette bizi etkiliyor. Bennasser, Celil ve Bola bu maçta bizimle olamayacak. Soner Aydoğdu ile görüştüm, yüksek ihtimalle kadroda yer alacak ve bizim için bir opsiyon olacak” dedi.

‘ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR’

Thomas Reis, “Şampiyonluk yarışıyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu beni doğrudan ilgilendiren bir konu değil. En iyi olan takım zaten sezon sonunda şampiyon olacaktır. Oyuncularımı bu yarışla değil, kendi oyunumuza odaklanmaları için motive ediyorum. Zor bir maç bizi bekliyor, ama biz de puan ya da puanlar almak istiyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak, iyi mücadele edersek, olumlu bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Daha önce bu tarz zorlu maçlarda çok kez bulundum. Bu tarz maçlarda başarı için yüzde 100 değil, daha fazlasını vermek gerekiyor. Belki bu tarz 10 maç oynarsınız ve 8’ini kaybedersiniz ama o 2 maç, büyük bir fırsat olabilir. Bu yüzden bu maça çok iyi çalışmamız ve hazırlanmamız gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.