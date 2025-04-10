Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Kasım 2022'de başlayan ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. 3 Mart'ta birlikte Paris’e giden ünlü çift, 6 Mart'ta İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte görüntülenmiş ve böylece ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu. Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ikili hakkında geçtiğimiz haftalarda ayrılık iddiaları ortaya atılmış, ancak her iki taraf da sessizliğini korumuştu. Sessizliği bozan isim ise Hakan Sabancı oldu. Önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Sabancı, özel hayatına dair merak edilen soruları yanıtladı.

Hakan Sabancı'dan Ayrılık İddialarına Net Yanıt: “Devam Ediyoruz”

Magazin gündeminin merakla takip edilen isimlerinden Hakan Sabancı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile ilgili yönelttiği “Hande Hanım’ı uzun süredir yanınızda göremiyoruz, ayrılık iddiaları doğru mu?” sorusuna Sabancı, kısa ve net bir yanıt verdi: “Yok öyle bir şey. Devam ediyoruz.”

Bu açıklama, bir süredir gündemde olan ayrılık söylentilerine son noktayı koyarken, ikilinin ilişkilerinin halen sürdüğünü de resmen teyit etmiş oldu. Sabancı'nın açıklamaları, çiftin hayranlarını rahatlatırken; aile içi dinamiklere dair spekülasyonların ise önüne geçemedi.

Hakan Sabancı, Aileyle İlgili Soruyu Cevapsız Bıraktı

Öte yandan, Hakan Sabancı'nın aile yaşamına dair yöneltilen bir başka soru ise dikkat çekti. Gazetecilerin, “Abiniz Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Uzay, aile tarafından kabul edildi mi?” sorusunu yanıtsız bırakması, kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Soruyu geçiştirmesi, konuyla ilgili sessizliğin sürmesine neden olurken, Sabancı ailesinin özel hayatı yeniden gündemdeki yerini aldı. Hakan Sabancı'nın bu tavrı, magazin dünyasında ‘cevapsız kalan sorular’ arasında değerlendirildi.