Olay, dün saat 23.00 sıralarında Oba Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 2 komşu esnaf arasında tartışma çıktı. Yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kalabalık grup sokakta birbirlerine saldırırken, çevredekiler araya girip yatıştırmaya çalıştı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırıp, kavgayı yatıştırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Tarafların birbirine tekme, yumruk ve sopayla saldırdığı, içlerinden birinin ise cansız mankenle kavga ettiği kişilere vurduğu görüldü.

'ASLA TAVİZ YOK'

Olayın ardından Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kavga çıkaran 2 işletmeyi süresiz olarak mühürleyerek ticari faaliyetlerini durdurdu. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Oba Mahallemizde 2 esnaf arasında yaşanan ve asla tasvip etmediğimiz olaya sivil ve resmi zabıta ekiplerimiz hızlıca müdahale etmiştir. İlgili 2 işletme süresiz mühürlenmiş, kentimizde huzur ve güven ortamını korumak adına gereken yapılmıştır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için denetimler sürüyor. Kurallara uymayanlara karşı asla taviz vermiyoruz. Saygı, hoşgörü ve huzur dolu bir Alanya'yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. (DHA)