Türkiye genelinde süs bitkileri ve mamulleri ihracatı geçen yıl yüzde 14 artarak 160 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Antalya’dan yapılan ihracat yüzde 5 artışla 61 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla Antalya, Türkiye süs bitkileri ihracatının yaklaşık yüzde 38’ini karşıladı.

Kentte üretilen süs bitkilerinin yaklaşık yüzde 75’i dış pazara sunulurken, kalan yüzde 25’lik bölüm iç piyasada değerlendirildi. Türkiye’nin kesme çiçek ihracatının ise yaklaşık yüzde 90’ının Antalya’dan yapılması dikkat çekti.

850 Milyon Dal Çiçek Üretildi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 2025 yılı boyunca kentte 850 milyon dal çiçek üretildiğini belirtti. Üretimin büyük bölümünün ihracata yönlendirildiğini ifade eden Çandır, “Yaklaşık 160 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatının 61 milyon dolarlık kısmı Antalya’dan gerçekleşti. Ürettiğimiz çiçeklerin yüzde 75’ini yurt dışına gönderiyoruz. Başta Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine sevkiyatlarımız şubat ayından itibaren yoğunlaşıyor” dedi.

İthalattaki Artış Üreticiyi Endişelendiriyor

Sektörde artan maliyetlerin üreticileri zorladığını vurgulayan Çandır, süs bitkileri ithalatındaki yükselişe dikkat çekti. Çandır, “Son yıllarda çiçek ithalatındaki artış sektörümüz açısından kaygı verici bir noktaya ulaştı. Şu anda ihracatımızın neredeyse yarısı kadar süs bitkisi ithal ediyoruz. Kur ve maliyet baskısı üreticilerimizi ciddi şekilde etkiliyor. Bu durumun kontrollü şekilde ele alınması gerekiyor” diye konuştu.

2026 İçin Yüzde 5’lik Artış Beklentisi

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini de paylaşan Ali Çandır, ihracatta bu yıl yaklaşık yüzde 5’lik bir artış öngördüklerini söyledi. Çandır, “İhracat sezonumuz Öğretmenler Günü ile başladı, Sevgililer Günü ile devam ediyor. Anneler Günü ve Paskalya dönemlerinde de yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarımız sürecek. Tüm bu özel günlerin katkısıyla ihracatımızın artmasını bekliyoruz” dedi.

Kadın Emeği Sektöre Değer Katıyor

Çiçekçilikte kadın istihdamının önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Çandır, sektöre verilen desteklerin artırılması gerektiğini belirtti. Çandır, “Süs bitkileri sektörü, kadın çalışanların yoğun olarak yer aldığı bir alan. Kadın emeği, üretime kalite ve özen katıyor. Sektörümüz yapısı itibarıyla imalat sektörüne benziyor. İmalatta uygulanan yüzde 5’lik sigorta prim teşvikinin süs bitkileri sektörüne ve genel olarak tarıma da verilmesi, üreticilerimizi önemli ölçüde rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.