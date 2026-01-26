E-ticaret dünyasında devlerin Türkiye kararları art arda gelmeye devam ediyor. Popüler alışveriş platformu Temu'nun ardından, dünya genelinde 160'tan fazla ülkede faaliyet gösteren hızlı moda devi Shein, Türkiye'deki satışlarını askıya aldığını duyurdu. Türkiye'den tamamen çekildi mi? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Shein Neden Türkiye Satışlarını Durdurdu?

Çin merkezli e-ticaret platformu Shein, Türkiye'deki kullanıcılarına gönderdiği resmi bildirimle operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Şirket, bu kararın arkasındaki

ana nedenin "yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler" olduğunu belirtti.

Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni gümrük düzenlemesi, bu kararda kritik rol oynuyor. Hatırlanacağı üzere;

Yurt dışından bireysel alışverişlerdeki 30 Euro altı ürünler için uygulanan "basitleştirilmiş gümrük prosedürü" kaldırıldı.

Yurt dışı kargo gönderilerinde ek vergi ve beyanname zorunlulukları getirilerek ithalat süreçleri zorlaştırıldı.

Shein Türkiye’ye Geri Dönecek mi?

Kullanıcıların en çok merak ettiği soru: "Alışveriş yapabilecek miyiz?" Shein tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yerel mevzuatlardaki değişiklikler nedeniyle satışlarımıza geçici bir süre ara vermek zorunda kaldık. Sizlere yeniden hizmet verebilmek adına engelleri aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yakın gelecekte Türkiye’deki hizmetlerimize yeniden başlamayı umuyoruz."

Şirket her ne kadar geri dönme sinyali verse de, henüz net bir tarih paylaşılmadı. Sektör temsilcileri, Shein'in Türkiye'de yerel bir depo kurma veya gümrük süreçlerini karşılayacak yeni bir lojistik model üzerinde çalıştığını tahmin ediyor.