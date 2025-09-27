Dönmez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“🇹🇷 Türkiye Yüzyılı’nın yükselen şehirlerinden Eskişehir’imiz, 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin önemli duraklarından biri olacak.

Türkiye Yüzyılı'nın yükselen yıldızı şehrimiz, 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altın halkası oluyor! Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Eskişehir'in bu büyük kültür ve medeniyet birikimini Türkiye'nin en büyük festivaliyle buluşturma kararı için teşekkür ediyoruz.

Bu karar, yalnızca bir festival kazanımı değil; aynı zamanda Eskişehir’in vizyonunun, potansiyelinin ve Türkiye’nin kültür-sanat haritasındaki güçlü yerinin bir tescilidir.

Kültürden sanata, ekonomiden turizme kadar şehrimizin her alanına değer katacak bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum.”

Eskişehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile 2026’da hem kültürel hem de turistik açıdan önemli bir ivme kazanacak.