Kaza, saat 20.30 sıralarında Kastamonu–Tosya karayolu Ortalıca köyü mevkiinde gerçekleşti. M.M.T. idaresindeki 37 KK 754 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.U. yönetimindeki çeltik yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle römork devrilirken, otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail Tokaç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada sürücüler ile A.S.K., İ.T. ve İ.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tokaç’ın cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Kaza nedeniyle D100 kara yolunun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Yapılan çalışmalar sonrası yol kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.