Olay, saat 16.00 sıralarında Derik ilçesi kırsal Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir enerji şirketine ait depolama alanında istiflenen mısır balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangında alevlerin arasında kalan bir tanker tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yangında tonlarca mısır balyası yanarken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.