Olay, Sivas Bulvarı’nda asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin B.Y. (29) yönetimindeki 38 AKN 680 plakalı otomobili durdurmak istemesiyle başladı. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi 381. Sokak’ta kaçışını sürdürürken polis aracına çarptı.

Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü B.Y. ile iki polis, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.