Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak üzere Ankara'da bulunan Büyükkılıç, Bakan Kurum'u makamında ziyaret etti.

Büyükkılıç, altyapı, çevre ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili istişarede bulunduğu Kurum'a destekleri ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ile Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yavuz Çağan da katıldı.