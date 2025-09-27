İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademisyenlerin Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü laboratuvarlarında batarya teknolojileri üzerine çalışmalar yaptığını belirterek, Türkiye’nin bu alandaki önde gelen kurumlarından biri olduklarını vurguladı.

Akpolat, “Yakın gelecekte üniversitemiz batarya teknolojilerinde çekim merkezi olacak. Bu vizyonla Batarya Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurduk. Stratejik planımızda, bu merkez ile Türkiye’de ve dünyada sayılır bir konuma gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

ASPİLSAN Enerji ile üretim ve AR-GE iş birliği

Rektör Akpolat, ASPİLSAN Enerji ile protokolün, üretim ve AR-GE kapasitesini güçlendireceğini ifade ederek, “Türkiye’de lider kuruluş olan ASPİLSAN ile güçlerimizi birleştirerek, AR-GE desteği verip üretime dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu iş birliğiyle hem akademik hem de sanayi alanında Türkiye’nin batarya teknolojilerinde öncü konuma gelmesini hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

6 yeni laboratuvar kurulacak

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Altın, yaklaşık 15 yıldır batarya teknolojileri alanında çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Altın, Batarya Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde 6 laboratuvar kurmayı planladıklarını söyledi.

Elektrot geliştirme ve batarya testleri laboratuvarlarının bulunduğunu aktaran Altın, elektrikli araçlar ve batarya geri dönüşümü üzerine de çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Ayrıca cep telefonu bataryalarının prototip üretimi ve batarya ömürlerinin artırılması üzerine laboratuvar çalışmaları planlandığını belirtti.

Altın, “ASPİLSAN ile yürütülecek üniversite-sanayi iş birliği projesi kapsamında, pillerin ömürleri ve yapılarını inceleyerek, performanslarının artırılması ve çözümler geliştirilmesi hedefleniyor” dedi.