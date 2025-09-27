Gürpınar’daki Hoşap Kalesi’nde bulunan bayrak, şiddetli rüzgar sonucu zarar gördü. Olayın sosyal medyada paylaşılması ve gelen ihbarlar üzerine, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Gürpınar Güzelsu Karakol Komutanlığı ekipleri, halat yardımıyla kale surlarına çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Daha sonra yeni Türk bayrağı surlara asıldı.

Yetkililer, bayrağın daha önce asılı olduğu direğin onarıldıktan sonra, bayrağın tekrar eski yerine asılacağını belirtti.

Hoşap Kalesi’ndeki bu uygulama, tarihi ve milli değerlere verilen önemi bir kez daha gösterdi.