Kaza, saat 20.30 sıralarında Kars–Erzurum karayolunda yaşandı. N.B. idaresindeki 34 EZ 9063 plakalı kereste yüklü kamyon, Ömer Uğurlu’nun kullandığı 34 JN 0185 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ömer Uğurlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili olarak kamyon şoförü N.B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA