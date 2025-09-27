Olay, akşam saatlerinde Karaşeyh köyünde meydana geldi. Tokat’ta üniversite öğrencisi olan Alperen Sarıkaya, ailesiyle birlikte köydeki evlerine gittiğinde bahçeden köpek sesleri duydu. Seslerin geldiği yere yönelen Sarıkaya, 3 yavru köpeğin ölü halde olduğunu, yanlarında ise 3 köpeğin canlı olarak kaldığını gördü.

Hayatta kalan yavru köpekleri bulunduğu yerden çıkaran Sarıkaya, hemen durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Köy halkı ve hayvanseverler, yaşanan bu vahşete tepki göstererek sorumluların bulunmasını istedi.