Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 2013’ten beri kapalı olan İngiltere'nin başkenti Londra'daki Suriye Büyükelçiliği binasının yeniden faaliyete geçmesini kutlamak amacıyla ülke bayrağını göndere çekti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şeybani, “Esad'ın kimyasal rejimi tarafından yıllarca uygulanan izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliği’ni yeniden açıyoruz. Suriyei özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor” ifadelerini kullandı.