Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD ile uzun yıllara dayanan ilişkilerin devam edeceğini belirterek, “ABD ile güven ve iş birliğini sürdürme amacındayız” dedi.

Başbakan Nielsen, başkent Nuuk’ta düzenlediği basın toplantısında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Özel bir durumla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Nielsen, “Son gelişmeler ışığında halkımızın endişe duyması anlaşılabilir. Ancak kaygılanmaya gerek yok. Grönland, doğru kanallar aracılığıyla ABD ile diyaloğu sürdürme arayışındadır” ifadelerini kullandı.

NATO ile İş Birliği Genişletilecek

Toplum olarak müttefiklerle birlik içinde hareket etmeleri gerektiğinin altını çizen Grönland Başbakanı, ABD’nin yanı sıra NATO ile iş birliğini genişletmek istediklerini de bildirdi. Nielsen, uluslararası ortaklıkların ülkenin güvenliği ve istikrarı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Grönland hükümetinin, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında diplomatik temaslarını artırarak ABD ve NATO ile güçlü ilişkileri korumayı hedeflediği açıklandı.