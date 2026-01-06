Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD’nin bir NATO ülkesine yönelik askeri saldırı kararı alması halinde ittifak içindeki tüm dengelerin bozulacağını belirterek, “Böyle bir durumda her şey durur” uyarısında bulundu.

Frederiksen, ülke basınına yaptığı açıklamada Danimarka ve Grönland’ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini vurguladı. Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölgelerden biri olan Grönland’a karşı tutumunun en başından beri aynı olduğunu ifade eden Başbakan, “Herkesin, en azından müttefiklerimizin ulusal sınırlarımıza saygı göstermesini bekliyoruz” dedi.

Trump’ın Grönland Açıklamaları Ciddiye Alınmalı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı istediğine yönelik sözlerinin ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Frederiksen, olası bir askeri müdahalenin sonuçlarına dikkat çekti. Danimarka Başbakanı, “Eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, NATO ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sağlanan güvenlik ortamı dahil olmak üzere tüm iş birlikleri askıya alınır” ifadelerini kullandı.

Ulusal Sınırlarımıza Saygı Bekliyoruz

Danimarka ve Grönland’ın mevcut sınırlarının hiçbir şekilde değişmeyeceğine inandığını belirten Frederiksen, bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. “Gergin değilim ama saf da değilim. Haritadaki tüm hareketleri dikkatle izliyoruz” diyen Başbakan, hükümetin diplomatik kanallar üzerinden süreci yönetmeye kararlı olduğunu dile getirdi.

Tehdit Dilini Kabul Etmiyoruz

Frederiksen, Danimarka Krallığı çatısı altındaki bölgelerin güvenliği konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, tehdit diline karşı net bir duruş sergiledi. Açıklamada, Grönland’ın jeopolitik öneminin farkında oldukları, ancak bu durumun uluslararası hukuka aykırı adımlar için gerekçe olamayacağı ifade edildi.

Danimarka hükümeti, ABD ile diyaloğu sürdürme arayışında olduklarını yinelerken, NATO müttefikleri arasındaki karşılıklı güvenin korunmasının temel öncelik olduğu mesajını verdi.