Yapılan açıklamada iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:
08:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
BUDO yetkilileri, yolcuların bilet değişimi veya iade işlemleri için resmi web sitesi ve çağrı merkezinden destek alabileceklerini belirtti.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferlerle ilgili güncel bilgiler ve duyurular için BUDO’nun sitesinin takip edilmesi öneriliyor.