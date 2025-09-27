Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, haber konusu bakım merkeziyle ilgili iddiaların ardından il müdürlüğünce ivedilikle teftiş başlatıldığı belirtildi.

İhmali bulunan personelin iş akdinin feshedildiği, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Merkez Kapatıldı, Engelli Bireyler Başka Kurumlara Yerleştirilecek

Bakanlık, söz konusu özel bakım merkezinin kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Burada hizmet alan engelli bireylerin ise güvenli şekilde başka merkezlere yerleştirilmesi sürecinin başladığı bildirildi.

Bakanlıktan Kararlı Takip

Açıklamada, ihmali bulunan kişilerin ağır cezai yaptırımlar alması için sürecin bizzat takip edileceği ve müdahil olunan davaların titizlikle izleneceği vurgulandı.

Bakanlıktan Kamuoyuna Mesaj

“Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesiyle bitirilen açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar