İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, dün New York’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede, Netanyahu ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD planındaki bazı maddelere itiraz ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, ABD’nin Gazze savaşıyla ilgili “sabrının tükenmeye başladığı” ve 29 Eylül’de Trump ile Netanyahu arasında yapılacak görüşmeye hazırlık yapıldığı vurgulandı.

21 Maddelik Planın Ayrıntıları

İsrail basınına göre Trump’ın planında şu başlıklar öne çıkıyor:

İsrailli esirlerin serbest bırakılması

Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması

İsrail ordusunun Gazze’den kademeli çekilmesi

Hamas olmadan yeni bir yönetim mekanizması kurulması

Bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin yer aldığı güvenlik gücü konuşlandırılması

Gazze'nin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanması

Filistin Yönetiminin sürece dahil edilmesi

ABD’den İsrail’e Artan Baskı

Kanal 13 televizyonunun haberinde, Beyaz Saray’ın son günlerde İsrail’e Hamas ile anlaşmaya varması için giderek artan baskı uyguladığı ifade edildi. Kanal 12 ise Netanyahu’ya yakın isimlerin, Trump’ın savaşın sona erdirilmesi için net bir takvim isteyeceğini aktardığını yazdı.

Öte yandan, Trump’ın planının büyük ölçüde damadı Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in hazırladığı “Gazze’de ertesi gün planı”na dayandığı belirtildi.

Sonraki Adım

29 Eylül’de yapılacak Trump-Netanyahu görüşmesinde, Gazze savaşı için ABD’nin sunduğu yol haritasında ilerleme kaydedilip kaydedilmeyeceği merakla bekleniyor.