Kayseri'de Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında işveren ve kadın çalışanlara maddi destek sunuluyor.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında istihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık 97 bin 500 liraya kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık 60 bin liraya kadar çocuk bakım desteği sağlandığını bildirdi.

Projenin işverenlere sağlamış olduğu maddi desteğin yanı sıra, işe alınacak işsizlerin mesleki bilgi ve becerilerini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkanı sunduğunu belirten Ak, şunları kaydetti:

'Bu şekilde işverenler ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkanına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedir. Destek verilecek işverenin sahip olması gereken şartlar, imalat, bilgi ve iletişim veya insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörlerinden birinde faaliyet göstermek, en az iki sigortalı çalışana sahip olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, işe alınacak kişiyi proje sonunda destek ödemesi yapılan süre kadar istihdam etmeyi taahhüt etmek. İşverenler iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10'na kadar katılımcı talep edebilmektedir. Projenin süresi en fazla 3 aydır.'

Proje kapsamında kadın katılımcı adayını kendi belirleyecek olan işverenin, aynı zamanda İŞKUR'a da başvuruda bulunabileceğine değinen Ak, bu kapsamda verilecek tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu bildirdi.

Ak, katılımcılarda 18 yaş ve üzerinde kadın olmak, işverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmama, ay zamanda işe giriş tarihinden önce son 1 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmama ve işe giriş tarihinde önce 12 aylık dönemde işverenin eski çalışanı olmama şartlarının arandığını sözlerine ekledi.