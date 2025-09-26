Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında, Down sendromlu 33 yaşındaki Çağla Okyay ile 21 yaşındaki Elif Ademoğlu, valilik makamında işe başladı.

Her sabah güler yüzleriyle Vali Mustafa Çiftçi'yi kapıda karşılayan Çağla ve Elif, gün içinde çay ocağında görev yapıyor.

Çiftçi'yi ziyarete gelen misafirlere çay ve kahve servisi yapan Çağla ile Elif, güler yüzleriyle valiliğe neşe katıyor.

'Valiliğimizin gülleri'

Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, yeni çalışma arkadaşlarından çok memnun olduklarını söyledi.

Çağla ve Elif'in kısa sürede işlerine uyum sağladığını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

'Valiliğimizdeki tüm personelimizin hem sevgisini hem de sempatisini kazanmış oldular. Bu sene İŞKUR Genel Müdürlüğümüz, valiliğimize 105 kontenjan verdi. Biz de iki kardeşimizi valiliğimizde istihdam ettik. Bu kardeşlerimiz, saf, temiz, insanlığın en masum halini temsil eden kardeşlerimiz. Dolayısıyla, valiliğimize de yeni bir hava getirmiş oldular. Çalışmalarından da hizmetlerinden de son derece memnunuz. Hem Çağla hem de Elif, valiliğimizin gülleri. Kendilerine hayırlı uzun ömürler diliyorum.'

Çalışmayı çok sevdiler

Yeni işinden memnun olduğunu anlatan Çağla Okyay da 'Misafirlerimize çay ve ıhlamur servisi yapıyoruz. Boş zamanlarımızda kitap okuyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz.' dedi.

Elif Ademoğlu da iş arkadaşlarını çok sevdiğini, çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Muhabir: Tevhid Furkan Nehri