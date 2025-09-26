Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Karadon Müessesesi'nde maden ocağında, yerin 263 metre altında dün göçük oldu. Ocağın baca kısmına yakın noktada meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve TTK’ye bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. TTK ekipleri, mahsur kalan 4 işçi yaralı olarak kurtarırken, Orhan Maskar hayatını kaybetti. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan sabah saatlerinde alınan madenci Orhan Maskar'ın cenazesi, Bartın'ın Ellibaş köyüne getirildi. Burada evinin önünde duaların edilmesinin ardından helallik alındı. Türk bayrağına sarılı tabutun evinin önünden alınması sırasında aile üyeleri, gözyaşlarına boğuldu.

OĞLU İÇİN DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Daha sonra Ellibaş köyü camisine getirilen Orhan Maskar’ın cenazesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve madenci arkadaşları katıldı. Maskar'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Orhan Maskar'ın 2009 yılında iş başı yaptığı ve kartiye şefi olduğu öğrenildi. 10 Ekim'de oğlu Onur Maskar'ın düğününü yapmaya hazırlanan Maskar’ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. (DHA)