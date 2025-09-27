Yaklaşık bir saat süren konserde grup, sevilen parçalarını dinleyicilerle paylaştı. Etkinliğe katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türk halkının Filistin’i hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, zulme karşı farkındalığın önemine dikkat çekti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Filistin’de yaşanan saldırılara vurgu yaparak, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve Filistin direnişine destek mesajı verdi.

Öte yandan, Le Trio Joubran, yarın düzenlenecek halk konserinde de sahne alacak. Kayseri’de müzik ve dayanışma severler, grubun performansını kaçırmamak için etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.