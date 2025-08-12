Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi’nin (CIES) 2025 yılı itibarıyla açıkladığı ‘En Pahalı On Türk Futbolcu’ listesi, hem gurur verici hem de dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Listede yer alan isimlerin yedisi, Avrupa’nın üst düzey liglerinde boy gösterirken, yalnızca üç oyuncu Süper Lig’de forma giyiyor.

Listenin zirvesinde, İtalya Serie A devi Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız var. Henüz kariyerinin başlarında olmasına karşın 97.9 milyon Euro’luk piyasa değeriyle ulaştığı nokta, Türk futbolu adına geleceğe dair büyük umutlar taşıyor. Onu, Real Madrid’in sessiz ama etkili yeteneği Arda Güler izliyor. 90.9 milyon Euro’luk değeri, onun hem yeteneğinin hem de Avrupa’daki gelişim sürecinin ne denli başarılı olduğunun kanıtı.

Üçüncü sırada, Benfica’dan Beşiktaş’a transfer olarak Türkiye’ye dönen Orkun Kökçü bulunuyor. 50.2 milyon Euro’luk değeri, onun hâlâ Avrupa seviyesinde bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ardından, Portekiz’in Benfica ekibinde forma giyen ve Fenerbahçe’ye transferi an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu geliyor. 40.9 milyon Euro’luk değeri, hem yetenek hem de istikrarın karşılığı.

Beşinci sırada, Serie A ekibi Inter’in ve Milli Takımımızın kaptanlığı yapan Hakan Çalhanoğlu var. 29.5 milyon Euro’luk değeri, uzun yıllardır süren üst düzey kariyerinin doğal sonucu.

Onu, Bundesliga’da Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun takip ediyor. Genç yıldız, 25.7 milyon Euro’luk piyasa değeriyle geleceğin en parlak forvet adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, 24.4 milyon Euro ile yedinci sırada. Avrupa kulüplerinin radarında olan oyuncunun, her iki kanatta ve forvette sergilediği yüksek tempolu futbol, değerine doğrudan yansıyor.

Sekizinci sırada, Fenerbahçe’den Premier League ekibi Brighton & Hove Albion’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu var. 21.1 milyon Euro’luk piyasa değeri, onun çok yönlü oyun karakterinin açık bir ödülü adeta.

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, 16 milyon Euro’luk değeriyle dokuzuncu sırada yer alıyor. Henüz yolun başında olan bu genç futbolcu, henüz potansiyelinin ilk sayfalarını açmış durumda.

Ve listenin onuncu sırasında Beşiktaş’tan İtalya Serie A ekibi Cagliari’ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy yer alıyor. 14.5 milyon Euro’luk değeri, onun Avrupa futboluna atacağı adımların habercisi.

Bu tablo, bir yandan Türk futbolunun Avrupa vitrinindeki parlak yüzünü gösterirken, diğer yandan da genç yeteneklerin doğru yönlendirilmesinin ve uluslararası tecrübeyle harmanlanmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.

Umarım bu liste yeni katılan isimlerle birlikte uzun bir gurur tablosu halinde uzar gider.

Kalın sağlıcakla…