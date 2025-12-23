

Çoğu kişinin aklına, NBA dendiğinde öncelikle Amerikan basketbol yıldızları geliyor. Çünkü, LeBron James, Giannis, Kevin Durant gibi isimler bu ligin vitrini olmayı uzun süredir sürdürüyor. Ancak son dönemde dengeler giderek değişiyor. Avrupa’dan çıkan oyuncular, NBA’e adım attıkları andan itibaren oyunun akışına etki etmeye başladı. Alperen Şengün de bu değişimin en çarpıcı örneği olarak öne çıkıyor.

Alperen’i Rockets formasıyla izlemek gerçekten çok ayrı bir keyif. Onu değerlendirirken yalnızca sayı ve ribaundlara bakmak doğru olmaz. Oyun görüşü, pas paylaşımı, doğru anda doğru tercihi yapabilmesi ve sahaya yaydığı enerji, onu benzerlerinden ayırıyor. Türkiye’de aldığı temel basketbol eğitimi ve Avrupa basketbolunun kazandırdığı disiplin, NBA’de ayakta kalmasının en önemli dayanakları. Bu yönüyle Alperen, sadece bir ‘Milli oyuncu’ değil, gençler için kusursuz bir örnek, güçlü bir motivasyon kaynağı.

Avrupa’dan NBA’e uzanan bu yolculuklar, bize aslında basketbolun ne kadar evrensel bir noktaya geldiğini gösteriyor. Artık coğrafyanın hiç mi hiç önemi yok. Çünkü yetenek ve emek kendini hissettiriyor. Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić gibi isimler, basketbolun merkezini yeniden tanımlıyor. Alperen Şengün de bu kuşağın en dikkat çekici temsilcilerinden biri. Onun istikrarlı yükselişi, Türk basketbolu adına da genç oyuncular adına da önemli bir fırsat sunuyor.

Alperen’i özel kılan bir diğer nokta ise, onun saha dışındaki duruşu. Takas söylentileri, sosyal medya baskısı, yorumlar ve beklentiler birçok oyuncunun dengesini bozabiliyor. Alperen ise bu gürültünün içinde sakin kalmayı başarıp, yalnızca işine odaklanıyor. Gösterişten uzak, çalışmaya dayalı bu tavır, onu sadece başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda güçlü de bir rol model haline getiriyor.

Ülkemizde basketbol oynayan gençler için burada net bir mesaj var: Engeller çoğu zaman zihinde başlar. Doğru planlama, disiplin ve inançla dünyanın her sahnesinde yer almak mümkün. Alperen’in hikâyesi, yalnızca NBA’de elde edilen bir başarı değil; hayallerinin peşinden gitmek isteyen gençler için yol gösterici bir örnek.

Sonuç olarak NBA artık yalnızca Amerikan oyuncuların vitrini değil. Alperen Şengün gibi isimler oyuna girdikleri anda ritmi değiştiriyor, izleyeni heyecana ortak ediyor ve gelecek adına umut veriyor. Biz de bu hikâyeyi izlerken sadece skora değil, sahadaki mücadeleye, karaktere ve yarına bakıyoruz. Tıpkı Alperen Şengün örneğinde olduğu gibi.

