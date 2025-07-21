21 Eylül 2020 ‘den itibaren başlayan yeni kimliklere ehliyetlerin işlenmesi protokolü, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulmuştu. Yenilenmiş ehliyetlerle başvurulması halinde, Nüfus Müdürlüklerinden alınacak olan randevu ile gerçekleştirilebilir.

Bu işlemle yurt içinde ehliyet taşıma zorunluluğu ortadan kaldırma kolaylığını sağlasa da ,yurt dışında kimlik kartını okuyacak bir sistem olmadığından ehliyetin taşınması gerekecek.

Kimlik İle Ehliyet Birleştirme Ücretli Mi?

Yeni tip sürücü belgeleri ile kimlik belgesi birleştirme işlemi için ücret alınmayacak. Sadece eski tip ehliyete sahip olanlar, işlemi başlatmak için öncelikle ehliyetlerini yenilemek zorundalar. Bu yenileme işlemi için ödenen harç bedeli belirlenen tarihi geçmemesi durumunda 15 TL olarak belirlendi.

Ehliyet ve Kimlik Birleştirme Randevusu Nasıl Alınır?

Ehliyet ve kimlik birleştirme için öncelikle https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu almanız gerekiyor. Açılan sayfadan "TCKK'YA SÜRÜCÜ BELGESİ EKLEME" seçeneğini seçmelisiniz.

Ehliyet Yenileme Son Tarihi Ne Zaman ?

Eski tip ehliyetlerin değişimi için tanılan sürenin bitmesine tam 10 gün kaldı.15 TL karşılığında 31 Temmuz’a kadar ehliyet yenileme işleminin tamamlanması gerekiliyor. Sürenin geçmesi durumunda B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 tl olacak.