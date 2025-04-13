Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 226'ya yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, başkent Santo Domingo'daki bir eğlence mekanındaki olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 226'ya çıktığını, yaralı sayısının ise 189 olduğunu duyurdu. Acil Durum Operasyon Merkezi'nden (COE) yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve ailelere psikolojik destek sağlanması için 4 bin 580 kişinin görevlendirildiği kaydedildi.

Dominik Devlet Başkanı Luis Abinader, olayla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu belirtti.