Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba harcarken, çevredeki yerleşim alanlarında tedbirler artırıldı. Yangına müdahale çalışmaları halen sürüyor.

Vatandaşların yangın bölgesinden uzak durmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.