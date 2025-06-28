Türkiye’de ‘hyper casual’ oyunların popülerliği azalırken, yerli oyun stüdyolarının hızla PC ve konsol oyunlarına yöneldiği gözlemleniyor. Bilişim Vadisi CEO’su Tüzgen, İstanbul’un Avrupa’nın en çok oyun stüdyosuna sahip şehirleri arasında yer aldığını belirterek, Türkiye’nin oyun girişimciliğinde önemli bir deneyime sahip olduğunu vurguladı. Tüzgen, “Artık daha uzun vadeli, 3-5 yıl kuluçka süreci gerektiren, piyasada kalıcı oyunlar geliştiren şirket sayısı artıyor. Yakında dünya çapında en iyi oyunların Türkiye’den çıktığını daha sık göreceğiz” dedi.

ABD’de düzenlenen teknoloji fuarı CES’te, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın tanıttığı üç oyundan birinin Türkiye’de geliştirilen ve henüz piyasaya çıkmamış bir oyun olduğunu hatırlatan Tüzgen, bu başarının sektörün potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin ilk ve üçüncü ‘unicorn’ şirketlerinin oyun sektöründen çıktığını, önümüzdeki dönemde ‘unicorn-turcorn’ sayısının artmasının beklendiğini dile getirdi.

Siber güvenlik alanında ise Bilişim Vadisi’nin nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için Türkiye Yazılım Okulları kapsamında kapsamlı eğitim programları sunduğunu aktaran Tüzgen, “Bu okullarda verilen mesleki yeterlilik belgeleri Avrupa’da da geçerli. Öğrencilerimiz, özellikle siber güvenlik alanında uzmanlaşmaya teşvik ediliyor, böylece ülkemizin siber savunmasına katkı sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’in paydaşı olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Tüzgen, ayrıca Bilişim Vadisi’nin kendi eğitim ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ‘Eduvence’ platformunun Türkiye’den ihraç edilen bir eğitim ürünü haline geldiğini söyledi. Hibrit eğitim modeliyle eğitimin geleceğine yön verdiklerini belirten Tüzgen, ABD’de bir üniversite ile yapılan 3 yıllık iş birliğiyle platformun uluslararası alanda da kabul gördüğünü açıkladı.

Son olarak, Bilişim Vadisi’nin Vadi İstanbul şubesinde 4 bin metrekarelik yeni bir kuluçka merkezi açacağını duyuran Tüzgen, girişimcilik ekosistemine desteğin artarak devam edeceğini kaydetti.